Алассан Плеа перебуває за крок від підписання контракту з ПСВ, інформує журналіст Sky Sport Germany Марлон Ірльбахер. Повідомляється, що француз вже попрощався з партнерами по команді і клубним персоналом Борусії. Медичне обстеження відбудеться найближчим часом.

Плеа – про хет-трик у ворота Шахтаря: Забивати можна тоді, коли за спиною сильна команда

Плеа грає за Борусію М з 2018 року. У 208 матчах за "жеребців" він забив 58 голів. У тому числі форвард оформив хет-трик у матчі Ліги чемпіонів 2020/21 у ворота Шахтаря (6:0).

Також у 2018 році Плеа зіграв свій єдиний матч за збірну Франції.

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