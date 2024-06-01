Захисник Борусії Д Ніко Шлоттербек заявив, що вірить у перемогу своєї команди над Реалом у фіналі Ліги чемпіонів 2023/24.

"На Вемблі буде 90 тисяч уболівальників, і більшість із них – наші. Якщо підійдемо до цього матчу так само, як до інших зустрічей у Лізі чемпіонів, упевнений, що завтра ми переможемо.

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Хочемо отримати задоволення від гри. Ми не так часто будемо відчувати подібне в житті. У нас гра на одному з найкрасивіших стадіонів у світі проти одного з найкращих клубів світу.

Проти ПСЖ ми двічі зіграли на нуль, і я вважаю, що це величезний успіх проти такої команди. Ми можемо перемогти будь-якого суперника у світі. Я з нетерпінням чекаю гри!" – цитує Шлоттербека Bild.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться сьогодні, 1 червня. За трофей боротимуться Реал та Борусія. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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