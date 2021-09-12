Півзахисник Борусії Д Джуд Беллінгем відзначився неординарним вчинком під час матчу 4-го туру Бундесліги проти Байєра.

Під час святкування одного з голів Борусії фанати Байєра почали жбурляти у гравців "жовто-чорних" стаканчики з пивом.

Дубль Холанда у відеоогляді шаленої перестрілки Байєр – Борусія Д – 3:4

Хавбек "джмелів" Джуд Беллінгем, окрім святкування з Холандом встиг скуштувати алкогольний напій – гравець на льоту спіймав один зі стаканчиків та відпив звідти пиво.

Додамо, що Борусія перестріляла Байєр (4:3) та закріпилась у трійці лідерів Бундесліги. Щодо Беллінгема, то хавбек у 6 матчах цього сезону відзначився голом та 2 асистами.

Борусія Д завдяки дублю Холанда здолала Байєр у надрезультативному трилері, Вольфсбург закріпив лідерство