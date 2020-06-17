Зірка Борнмута шокував клуб відмовою від нового контракту – він не зможе дограти сезон

Борнмут не зможе розраховувати на вінгера Раяна Фрейзера після відновлення АПЛ.

Зірка "вишень" став єдиним у команді, хто відмовився підписувати новий короткочасний контракт, інформує сайт клубу.

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Борнмут без проблем домовився з Боруцом, Френсісом, Сурманом і Деніелсом, угоди яких закінчувалися 30 червня. Натомість Фрейзер вирішив не допомогати команді ще бодай два місяці, тому до завершення сезону сидітиме без клубу. 26-річного вінгера активно сватали в Тоттенхем і Арсенал – тепер шотландця можна буде підписати безкоштовно.

У нинішньому сезоні Фрейзер провів 32 матчі в усіх турнірах, забив 1 м'яч і віддав 4 результативні передачі.

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