Аль-Іттіхад запропонував контракт Сане із зарплатою в 25 млн євро "чистими" на рік, повідомляє твіттер-акаунт Bayern & Germany.

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Однак, для Лероя гроші не були вирішальним чинником. Сам Сане вирішив залишитись у Баварії та готовий піти на зниження зарплатні – він заробляв 20 млн євро на рік, але за новою угодою отримуватиме в 2 рази менше. У Баварії високо оцінили його дострокову відмову від переходу та вірність клубу, а також розглядають Сане важливою фігурою в майбутньому проекті.

Зауважимо, що Лерой провів 41 матч за Баварію цього сезону у всіх турнірах, записавши до свого активу 11 голів та 5 асистів. Transfermarkt оцінює німця в 38 млн євро.

Al-Ittihad offered Leroy Sané around €25 million net per year, but money wasn't the most important factor for him. Bayern really appreciated Sané's early commitment to stay and accept a pay cut [@BILD] https://t.co/gnbc4yCALg pic.twitter.com/oJknNE7MTs — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 25, 2025

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