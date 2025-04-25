Зірка Баварії відхилив соковиту пропозицію з Саудівської Аравії та хоче залишитись у Мюнхені в рази з меншою зарплатою
Вінгер Баварії Лерой Сане отримав цікаву пропозицію від саудівського Аль-Іттіхада на фоні перемовин із мюнхенцями щодо продовження контракту.
Аль-Іттіхад запропонував контракт Сане із зарплатою в 25 млн євро "чистими" на рік, повідомляє твіттер-акаунт Bayern & Germany.
Зірка Баварії готовий піти на жертви заради Арсенала – за вінгера побореться Барселона
Однак, для Лероя гроші не були вирішальним чинником. Сам Сане вирішив залишитись у Баварії та готовий піти на зниження зарплатні – він заробляв 20 млн євро на рік, але за новою угодою отримуватиме в 2 рази менше. У Баварії високо оцінили його дострокову відмову від переходу та вірність клубу, а також розглядають Сане важливою фігурою в майбутньому проекті.
Зауважимо, що Лерой провів 41 матч за Баварію цього сезону у всіх турнірах, записавши до свого активу 11 голів та 5 асистів. Transfermarkt оцінює німця в 38 млн євро.
Баварія розтрощила аутсайдера, реабілітувавшись за виліт з Ліги чемпіонів, РБ Лейпциг оступився з новачком Бундесліги