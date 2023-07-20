Агент Мане зустрівся зі спортивним директором Аль-Насра Гораном Вучевічем у португальському готелі Pine Cliffs для обговорення можливого трансферу. Про це інформує The Athletic.

Баварія націлилась на зіркового хавбека Реала, про якого мріє Тухель

Наразі гравці Баварії перебувають у Португалії на передсезонному зборі.

31-річний Мане приєднався до Баварії минулого літа, прийшовши з Ліверпуля за 35 млн фунтів стерлінгів. Він підписав контракт із мюнхенським клубом до 2025 року. У Баварії Садьйо запам'ятався витівкою після матчу Ліги чемпіонів із Манчестер Сіті, коли вдарив свого партнера по команді Лероя Сане.

Кольори Аль-Насра захищають Кріштіану Роналду, Марцело Брозовіч і Секо Фофана.

Вигнанці Реала й Барселони, чемпіон світу, Рамос, багатій з МЮ і друг для Циганкова – 15 найкращих вільних агентів