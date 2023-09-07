Джамал Мусіала двічі відкладав своє прибуття до збірної Німеччини, але врешті-решт вирішив залишитися в Мюнхені.

Півзахисник Баварії та збірної Німеччини Джамал Мусіала не прибув у розташування національної команди через болі в спині. Про це інформує Kicker. Він пропустить матчі "манншафт" з Японією і Францією – зустрічі відбудуться 9 і 12 вересня відповідно.

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Мусіала мав приїхати в розташування Гансі Фліка в середу ввечері. Однак 6 вересня Джамал повідомив тренеру, що зможе приїхати лише в четвер. У призначений день гравець так і не прибув – тепер достеменно відомо, що він залишиться в Мюнхені.

Це вже друга втрата збірної Німеччини перед найближчими матчами. Раніше травму в розташуванні "манншафт" отримав форвард Вольфсбурга Ніклас Фюлькруг.

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