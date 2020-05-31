Зірка Баварії шокував виглядом свого тіла після карантину

Півзахисник Баварії Леон Ґорецка відповідально поставився до тренувань, поки сезон був зупинений через пандемію коронавірусу.

Німецький клуб опублікував у соцмережах фото свого гравця, якому вдалося серйозно підкачати м'язи, поки не було змоги грати у футбол.

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На фото можна побачити, як Ґорецка виглядав до карантину, а як після, а також футболіста під час наполегливої роботи в тренажерній залі.

В нинішньому сезоні чемпіонату Німеччини 25-річний півзахисник зіграв за Баварію 19 матчів, записавши собі в актив 4 голи та 5 результативних передач.

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