Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн зіткнувся з кадровими проблемами за кілька днів до старту Євро-2024.

Як повідомляє офіційний сайт збірної Німеччини, півзахисник Баварії Александар Павловіч не зіграє на Євро-2024 через травму.

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Юліан Нагельманн вирішив викликати до лав національної команди Емре Джана. Півзахисник Борусії у поточному сезоні дійшов разом зі своєю командою до фіналу ЛЧ, де "бджоли" програли Реалу.

Нагадаємо, що Євро-2024 стартує вже в п'ятницю, 14 червня. Збірна Німеччини у матчі відкритті зіграє з Шотландією.

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