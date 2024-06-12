Зірка Баварії пропустить Євро-2024 – Нагельсманн замінив його фіналістом Ліги чемпіонів
Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн зіткнувся з кадровими проблемами за кілька днів до старту Євро-2024.
Як повідомляє офіційний сайт збірної Німеччини, півзахисник Баварії Александар Павловіч не зіграє на Євро-2024 через травму.
Конкурс прогнозів повертається на Футбол 24! Стань чемпіоном Євро-2024 і вигравай круті призи
Юліан Нагельманн вирішив викликати до лав національної команди Емре Джана. Півзахисник Борусії у поточному сезоні дійшов разом зі своєю командою до фіналу ЛЧ, де "бджоли" програли Реалу.
Нагадаємо, що Євро-2024 стартує вже в п'ятницю, 14 червня. Збірна Німеччини у матчі відкритті зіграє з Шотландією.
Євро-2024: темна конячка з австрійським Бекхемом, Last Dance Жиру і погоня Мбаппе за ЗМ – прев'ю групи D