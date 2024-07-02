Зірка Баварії планує втечу до Гвардіоли – Ліверпуль, Арсенал та Барселона запасні варіанти для гравця
Півзахисник Баварії Йозуа Кімміх відчайдушно хоче покинути Німеччину і вже обрав пріоритетний напрямок.
Німець не бажає продовжувати угоду з мюнхенцями, а оскільки вона спливає у 2025, то клуб спробує продати 29-річного гравця влітку, щоб не відпускати безкоштовно.
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Як повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на Daily Star, Йозуа Кімміх сказав своїм агентам, що хоче перейти у Манчестер Сіті. Вважається, що це бажання взаємне, бо і Пеп Гвардіола не проти мати в команді півзахисника. Німець вже працював під керівництвом іспанського фахівця, коли той очолював Баварію. Саме при Гвардіолі Йозуа перейшов у Баварію.
Також за півзахисником уважно стежать Ліверпуль, Арсенал та Барселона.