Німець не бажає продовжувати угоду з мюнхенцями, а оскільки вона спливає у 2025, то клуб спробує продати 29-річного гравця влітку, щоб не відпускати безкоштовно.

Манчестер Юнайтед розпочав перемовини з Баварією щодо зіркового захисника

Як повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на Daily Star, Йозуа Кімміх сказав своїм агентам, що хоче перейти у Манчестер Сіті. Вважається, що це бажання взаємне, бо і Пеп Гвардіола не проти мати в команді півзахисника. Німець вже працював під керівництвом іспанського фахівця, коли той очолював Баварію. Саме при Гвардіолі Йозуа перейшов у Баварію.

Також за півзахисником уважно стежать Ліверпуль, Арсенал та Барселона.

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