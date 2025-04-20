Центральний захисник Баварії Кім Мін Че може перебратися на Стемфорд Брідж цього літа.

Челсі активно шукає нового центрального захисника на фоні проблем в обороні. Наставник "пенсіонерів" Енцо Мареска визначив головною ціллю команди Кіма Мін Че з Баварії.

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"Сині" лідирують в перегонах за 28-річного корейського гравця, випереджаючи Ньюкасл та Ювентус. Проте, якщо Челсі не вийде в Лігу чемпіонів, гравець може обрати інший варіант продовження кар'єри, повідомляє Sky Germany.

Додамо, що в поточному сезоні Кім Мін Че зіграв 42 матчі за мюнхенців в усіх турнірах, забивши 3 голи.Він перейшов до Баварії з Наполі у 2023 році.

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