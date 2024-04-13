Іспанець лише у 2024 році дебютував за першу команду "блаугранас". Пау Кубарсі має довіру від головного тренера Барселони Хаві і потрапляє до стартового складу на важливі матчі. Так, у чвертьфіналі ліги чемпіонів з ПСЖ 17-річний гравець знову продемонстрував свої якості, не залишивши Мбаппе шансів забити.

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Утім, Кубарсі сконцентрований не тільки на виступах за "кулес". Пау ще вчиться в школі, де його зустрічають оплесками однокласники та вчителі. На відео помітно, що іспанцю така увага ще в дивину. Він не звик до прискіпливої уваги.

Нагадаємо, у поточному сезону Пау Кубарсі зіграв за Барселону у 15 матчах у всіх турнірах. В його активі є одна результативна передача.

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