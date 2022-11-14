Ансу Фаті випадково збив мотоцикліста, після чого супроводив його до лікарні.

Атакуючий півзахисник Барселони Ансу Фаті зробив невдалу спробу паркування автомобіля. Під час цього процесу він збив з ніг мотоцикліста, стверджує Carrusel Deportivo.

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Повідомляється, що внаслідок цієї ДТП у Барселоні мотоцикліст зламав кісточку. Після інциденту Фаті супроводжував постраждалого до лікарні.

У сезоні 2022/23 Фаті забив за Барселону 3 м'ячі у 21 матчі у всіх турнірах. Під керівництвом Хаві Ансу найчастіше з'являється на полі з лави запасних.

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