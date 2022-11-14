Зірка Барселони збив мотоцикліста, той зламав кісточку
Ансу Фаті випадково збив мотоцикліста, після чого супроводив його до лікарні.
Атакуючий півзахисник Барселони Ансу Фаті зробив невдалу спробу паркування автомобіля. Під час цього процесу він збив з ніг мотоцикліста, стверджує Carrusel Deportivo.
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Повідомляється, що внаслідок цієї ДТП у Барселоні мотоцикліст зламав кісточку. Після інциденту Фаті супроводжував постраждалого до лікарні.
У сезоні 2022/23 Фаті забив за Барселону 3 м'ячі у 21 матчі у всіх турнірах. Під керівництвом Хаві Ансу найчастіше з'являється на полі з лави запасних.
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