Німецький фахівець вирішив змінити капітана команди. Пов'язка дісталася гравцю Барселони Ілкаю Ґюндоґану, а віце-капітаном став півзахисник Баварії Йозуа Кімміх.

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"Я вирішив віддати капітанську пов'язку Ілкаю. Разом із Кімміхом у нас тепер є дует лідерів. Я дуже радий, що ми ухвалили це рішення. Це також надає нам більше енергії", – пояснив Флік на прес-конференції.

Раніше капітаном збірної Німеччини був Мануель Нойєр, але через важку травму, яку він отримав ще в минулому сезоні, голкіпер Баварії не може взяти участь в найближчих матчах.

Бундестім в цю міжнародну паузу проведе дві товариські зустрічі. Збірна Німеччини 9 вересня зіграє проти Японії, а 12 вересня – проти Франції.

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