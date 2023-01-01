Півзахисник "синьо-гранатових" Френкі де Йонг не зрозумів рішення Хаві замінити його у поєдинку чемпіонату Іспанії проти Еспаньйола (1:1).

Барселона, попри тотальну перевагу, втратила очки у дербі з Еспаньйолом (1:1). На гол Маркоса Алонсо "папуги" відповіли влучним ударом Хоселу з пенальті.

Бенефіс одіозного арбітра у відеоогляді матчу Барселона – Еспаньйол – 1:1

На 80-й хвилині арбітр матчу Антоніо Матеу Лаос показав червону картку одразу двом гравцям Еспаньйола. Поки йшла перевірка VAR, Хаві провів дві заміни – замість Серхі Роберто вийшов Алехандро Бальде, а де Йонг поступився місцем захиснику Жюлю Кунде.

Хавбек збірної Нідерландів у післяматчевому коментарі висловив здивування своєю заміною на оборонця, адже команді потрібно було забивати, а на той момент Барселона мала чисельну перевагу. Вже після заміни VAR таки скасував вилучення Кабрери, тому команди догравали в рівних складах.

"Я не очікував, що мене замінять у той момент, коли суперник залишився в неповному складі. Я розчарований заміною, але це рішення тренера", – цитує де Йонга AS.

Нагадаємо, влітку Барса активно намагалася продати нідерландця в Манчестер Юнайтед, однак сам 25-річний гравець категорично відмовився від переходу. У сезоні 2022/23 де Йонг зіграв 18 матчів, забив 2 голи і віддав 1 асист.

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