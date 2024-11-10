Захисник Барселони Пау Кубарсі не хоче залишатися в лазареті після того, як отримав травму в матчі Ліги чемпіонів.

17-річному захиснику Барселони наклали 10 швів на щоку після того, як у матчі Ліги чемпіонів проти Црвени Звєзди (5:2) захисник сербського клубу Урош Спайїч влучив Пау Кубарсі шипами в обличчя.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, іспанець не хоче пропускати матч із Реал Сосьєдадом у Ла Лізі, тому попросив Барсу знайти йому маску, яка дасть Кубарсі змогу грати, зводячи до мінімуму небезпеку повторного відкриття рани.

Після цього гравця направили до одного з найкращих медичних центрів міста, де він відвідав фахівця, щоб підібрати маску, яка добре сидить, мінімізує можливі ризики, не турбує рану на обличчі, а також не перешкоджає видимості.

Кубарсі провів у масці загальне тренування з командою. Рішення щодо участі у матчі має ухвалити Гансі Флік після консультації з лікарями.

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