Напередодні матчу з Райо Вальєкано стало відомо, що Гаві відчуває певний дискомфорт на правому коліні. Барселона побоювалася, що пошкодження може мати серйозніший характер, ніж здавалося.

Барселона втратила Гаві на матч Ла Ліги – у хавбека підозрюють серйозну травму, він пропустить ігри збірної Іспанії

"Ми сподіваємося, що він повернеться до складу після перерви в матчі проти Валенсії. Але подивимося, як він буде розвиватися. Він краще, ніж вчора. Йому потрібно зосередитися і відновитися, старанно працювати і бути дисциплінованим. Ми налаштовані оптимістично", – цитує Фліка Marca.

Барселона зіграє проти Валенсії після міжнародної паузи. Зустріч команд запланована на 14 вересня.

Нагадаємо, Гаві виступає за "блаугранас" з 2021 року. Загалом хавбек відіграв у 155 матчах, в яких забив 10 голів та віддав 18 асистів.

