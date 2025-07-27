Голкіпер Барселони Войцех Щенсни, який допоміг каталонцям виграти Ла Лігу, Кубок Іспанії та Суперкубок у минулому сезоні, несподівано розкритикував стиль гри команди під керівництвом Ганса-Дітера Фліка.

Щенсни офіційно продовжив контракт з Барселоною

У розмові на польському YouTube-каналі Foot Truck Щенсни сказав: "Це не мій футбол. Те, що зробила Барселона минулого сезону, було винятковим. Для фанатів це виглядає прекрасно. Але це не мій стиль гри, і навіть успіх не змінює мого бачення того, який футбол я вважаю правильним. Команда могла б розпізнавати ризики й не дотримуватися одного плану всі 90 хвилин. Але, як я сказав, це не серйозна критика. Це просто моя думка. Я – воротар. І коли ми ведемо 4:0, а хлопці так хочуть зробити 5:0, забуваючи про все інше – це засмучує. Воротар теж хоче залишити свої ворота сухими. Але хлопці хочуть лише забивати й насолоджуватися – для мене це складно".

Попри це поляк нещодавно підписав новий контракт із Барселоною до 2027 року, хоча наступного сезону відіграватиме другорядну роль. Основним має стати новачок Жоан Гарсія, поки тер Штеген відновлюється після операції.

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