Як повідомляє GOAL, Фермін Лопес запевнив уболівальників Барселони, що залишиться в клубі після цього літа, попри серйозний інтерес з боку грандів АПЛ – Челсі та Манчестер Юнайтед.

Цього літа Челсі був готовий заплатити за хавбека 65 мільйонів євро, а Манчестер Юнайтед – 61 мільйон. Однак сам Лопес після гри з Комо заявив: "Фани Барселони можуть бути спокійні, бо я залишусь тут. Я не піду з Барси".

Останнім часом увагу до Лопеса також привернув його неоднозначний допис у соцмережах, який, за припущеннями, стосувався Марка-Андре тер Штегена, що перебував у конфлікті з клубом. Лопес написав в Instagram: "Погані люди ніколи не виграють, як і ті, хто відвертається, або ті, хто робить зраду своїм способом життя, а боягузтво – своїм прапором. Це лише питання часу". Згодом Лопес пояснив: "Марк – перший капітан, ми дуже його поважаємо, те, що сталося – це зовнішні речі".

22-річний іспанець став одним із героїв матчу за трофей Жоана Гампера, у якому Барселона розгромила Комо Сеска Фабрегаса з рахунком 5:0.

