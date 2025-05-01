У першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів між Барселоною та міланським Інтером, який завершився нічиєю 3:3, 26-річного Кунде замінили на 42-й хвилині на Еріка Гарсію. Спочатку передбачалося, що пошкодження у француза несерйозне і він зможе швидко повернутися в стрій, але це виявилося не так.

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Кунде з травмою задньої поверхні стегна випав з обойми наставника Барселони надовго, повідомляє прес-служба каталонців. Захисник пропустить матч-відповідь з Інтером (6 травня), а також поєдинок із Реалом (11 травня) у Ла Лізі.

У нинішньому сезоні Кунде провів за Барселону у всіх турнірах 53 матчі, забив 4 голи, зробив 8 асистів.

Comunicado médico



Las pruebas realizadas esta mañana han mostrado que el jugador del primer equipo ????? ?????? tiene una lesión distal en el bíceps femoral del muslo izquierdo. La vuelta a la dinámica con el equipo se decidirá en función de su evolución. pic.twitter.com/zELu8r9zGa — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 1, 2025

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