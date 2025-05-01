Зірка Барселони ризикує вилетіти надовго після матчу з Інтером – усе значно гірше, ніж передбачалося
Французький захисник Жюль Кунде надовго потрапив до лазарету Барселони.
У першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів між Барселоною та міланським Інтером, який завершився нічиєю 3:3, 26-річного Кунде замінили на 42-й хвилині на Еріка Гарсію. Спочатку передбачалося, що пошкодження у француза несерйозне і він зможе швидко повернутися в стрій, але це виявилося не так.
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Кунде з травмою задньої поверхні стегна випав з обойми наставника Барселони надовго, повідомляє прес-служба каталонців. Захисник пропустить матч-відповідь з Інтером (6 травня), а також поєдинок із Реалом (11 травня) у Ла Лізі.
У нинішньому сезоні Кунде провів за Барселону у всіх турнірах 53 матчі, забив 4 голи, зробив 8 асистів.
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