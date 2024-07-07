Захисник Барселони Рональд Араухо потрапив до лазарету, виступаючи за Уругвай на Копа Амеріка.

"Біло-голубі" у чвертьфіналі турніру здолали Бразилію у серії пенальті (0:0, по пен. 4:2). Захисник Уругваю Рональд Араухо отримав пошкодження під час гри.

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На 30 хвилині зустрічі гравець Барселони приліг на поле і тримався за гомілку. Араухо надали допомогу, але продовжити матч він не зміг. Покидав поле Рональд у сльозах. Як повідомляє Mundo Deportivo, у захисника м'язова травма. Терміни відновлення будуть відомі після медогляду, який гравець має пройти незабаром.

Нагадаємо, що кілька днів тому у матчі між Іспанією та Німеччиною травму отримав Педрі. Півзахисник Барселони вибув на 1,5 місяця.

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