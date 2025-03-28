Дані Ольмо отримав травму під час перенесеного матчу 27-го туру Ла Ліги проти Осасуни (3:0)

Епідемія травм у складі Барселони продовжується. 27 березня в грі проти Осасуни чергового пошкодження зазнав Дані Ольмо. Він може пропустити 2-3 тижні, зокрема перший матч чвертьфіналу ЛЧ проти Борусії Дортмунд.

Барселоні загрожує технічна поразка в грі з Осасуною через участь травмованої зірки

Через кілька хвилин після забитого гола з пенальті Дані Ольмо поскаржився на біль, через що Гансі Флік був вимушений провести заміну. Реакція Гаві на травму партнера стала вірусною на відео в X.

Також вболівальники помітили, що під час першого удару Ольмо арбітр зрадів незабитому пенальті, проте його прийшлось перебивати, адже гравець Осасуни вбіг в штрафний майданчик до удару.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Ольмо зіграв у 28 матчах, забивши 8 голів та віддавши 5 асистів. Барселона завдяки перемозі над Осасуною відірвалася на 3 очки від Реала в турнірній таблиці Ла Лізі.

GAVI’A REACTION TO OLMO GETTING INJURED



SAME GAVI SAME pic.twitter.com/F0y31jSwe4 — ᴘɢ² (@angrygavi) March 27, 2025

que hacía el árbitro celebrando que olmo fallara el penalti estoy llorando snfndkdkdk pic.twitter.com/E67roHxLBY — isa (@dukimessi) March 27, 2025

Барселона розгромила Осасуну в трагічному матчі – Флік повторив досягнення легенди, але втратив лідера