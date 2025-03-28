Зірка Барселони пропустить перший матч чвертьфіналу ЛЧ – реакція Гаві на травму партнера стала вірусною
Дані Ольмо отримав травму під час перенесеного матчу 27-го туру Ла Ліги проти Осасуни (3:0)
Епідемія травм у складі Барселони продовжується. 27 березня в грі проти Осасуни чергового пошкодження зазнав Дані Ольмо. Він може пропустити 2-3 тижні, зокрема перший матч чвертьфіналу ЛЧ проти Борусії Дортмунд.
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Через кілька хвилин після забитого гола з пенальті Дані Ольмо поскаржився на біль, через що Гансі Флік був вимушений провести заміну. Реакція Гаві на травму партнера стала вірусною на відео в X.
Також вболівальники помітили, що під час першого удару Ольмо арбітр зрадів незабитому пенальті, проте його прийшлось перебивати, адже гравець Осасуни вбіг в штрафний майданчик до удару.
Нагадаємо, що в поточному сезоні Ольмо зіграв у 28 матчах, забивши 8 голів та віддавши 5 асистів. Барселона завдяки перемозі над Осасуною відірвалася на 3 очки від Реала в турнірній таблиці Ла Лізі.
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