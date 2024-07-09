Національна збірна Уругваю підтвердила, що Рональд Араухо не візьме участь принаймні в завтрашньому матчі проти Колумбії, повідомляє MARCA.

"Інформація про травму викликає тривогу": ключовий захисник Барселони ризикує вибути на два місяці

Араухо покинув поле під час матчу Кубка Америки проти Бразилії через м’язову травму, про що на прес-конференції повідомив тренер Марсело Б'єлса. Сьогодні Уругвайська футбольна асоціація (AUF) опублікувала заяву, в якій підтверджено, що гравець не зможе взяти участь ні в півфінальному поєдинку, ні в потенційному фіналі Кубка Америки.

Наразі немає інформації про точні терміни його відсутності, хоча неофіційні джерела вказують, що його може не бути більше місяця. Це може серйозно вплинути на його передсезонну підготовку в Барселоні.

Незважаючи на те, що Араухо більше не гратиме на Кубку Америки, в понеділок він вирушив з командою з Лас-Вегаса в Шарлотт, де Уругвай зустрінеться з Колумбією в півфінальному поєдинку 11 липня.

Копа Амеріка-2024: Уругвай голами зірок Реала, Ліверпуля та Ювентуса розтрощив Болівію, Панама сенсаційно здолала США