Іспанський вінгер допоміг своїй команді здолати Грузію (4:1) і здобути путівку в чвертьфінал Євро-2024, де "Фурія Роха" зіграє з Німеччиною. Ламін Ямал, який є наймолодшим гравцем турніру, продовжує колекціонувати звершення.

"Певно в автобусі VAR було відключення світла": Саньйоль розкритикував суддівство на Євро-2024 після вильоту від Іспанії

За підрахунками Opta, 16-річний футболіст – лише другий гравець в історії Євро з 1980 року з 5+ ударами і 5+ пасами під удар за матч після Зінедіна Зідана, який зробив це 2004 року. Окрім цього, Ламін Ямал повторив досягнення Кріштіану Роналду на Євро-2004, зробивши дві результативні передачі на турнірі у віці до 19 років.

Нагадаємо, що Іспанія виграла чотири матчі на Євро-2024. Чвертьфінальна гра з Німеччиною відбудеться 5 липня о 19:00 за київським часом.

2 - Lamine Yamal has made two assists for Spain at #EURO2024 (v Croatia and Georgia); the first teenager to assist multiple goals at an edition of the UEFA European Championship since Cristiano Ronaldo at EURO 2004 (2). Phenom. pic.twitter.com/1wGdLLJzXJ — OptaJoe (@OptaJoe) June 30, 2024