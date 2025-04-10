Вінгер Барселони Рафінья долучився до погрому дортмундської Борусії у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів, завдяки чому порівнявся із Ліонелем Мессі.

Рафінья забив та двічі асистував партнерам у грі з Борусією, довівши кількість своїх результативних дій в одному сезоні Ліги чемпіонів до 19-ти – стільки ж мав і Ліонель Мессі у сезоні 2011/12, повідомляє Football on TNT Sports.

Рекорд Лєвандовскі у відеоогляді матчу Барселона – Борусія Д – 4:0

Тепер бразилець, як і Лео, є рекордсменом за кількістю результативних дій у складі Барселони протягом однієї кампанії ЛЧ. Абсолютний рекорд належить головному супернику Мессі – Кріштіану Роналду, який в сезоні 2013/14 відзначився за Реал 22 результативними діями.

Додамо, що Барселона фактично гарантувала собі вихід у півфінал Ліги чемпіонів, легко розбивши Борусію Д (4:0). Рафінья ж у 45 матчах цього сезону відзначився 28 голами та 22 асистами.

Барселона розгромила Борусію в першому чвертьфіналі ЛЧ – Лєвандовскі та Рафінья долучились до трьох голів