Дані Ольмо повернувся до тренувань після ушкодження, якого він зазнав у матчі 27-го туру Ла Ліги проти Осасуни (3:0).

Барселона поділилася хорошими новинами з тренування. Після травми до занять повернувся Дані Ольмо. Кадри з іспанцем публікує каталонський клуб в Instagram.

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Ймовірно, Барселона не буде ризикувати гравцем у найближчих матчах, проте він активно готується до участі в фінальному відрізку сезону, в якому "блаугранас" претендують на перемогу у трьох турнірах: Ла Лізі, Лізі чемпіонів та Кубку Короля. Ольмо, ймовірно, зможе взяти участь у матчі-відповіді чвертьфіналу ЛЧ з Борусією Дортмунд.

Нагадаємо, що президент Ла Ліги Хав'єр Тебас знову намагався добитися зняття Дані Ольмо та Пау Віктора з заявки Барселони на сезон 2024/25, але програв справу в адміністративному суді.

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