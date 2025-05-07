Захисник Барселони Іньїго Мартінес відзначився ганебною поведінкою у півфіналі Ліги чемпіонів з Інтером (3:4, за сумою двох матчів 6:7).

У першому таймі між захисниками "кулес" та "нерадзуррі" сталася сутичка. Іньїго Мартінес плюнув в Ачербі після гола, коли італієць пробігав повз.

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"Ачербі святкував рахунок 2:0, крикнув мені прямо у вухо. З мого боку це була непотрібна реакція, але я не влучив у нього. Плювок пройшов за метр від нього. Якби я плював в нього, то суддя вилучив би мене, я в цьому не сумніваюся", – цитує Іньїго Мартінес Fox Sports.

Варто зауважити, що обидва захисники не отримали покарання. Шимон Марциняк звернувся за допомогою до відеоасистентів VAR, але у підсумку винного не знайшли. Утім, якщо епізод розгляне УЄФА, то Мартінеса можуть покарати за його вчинок.

Нагадаємо, Барселона у підсумку програла у матчі-відповіді Інтеру з рахунком 3:4 (заг. 6:7). Італійський клуб вийшов у фінал Ліги чемпіонів.

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