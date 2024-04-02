Іспанець вирішив не продовжувати угоду з "кулес", яка спливає влітку 2024 року. Він покине команду після завершення поточному сезону. Маркос Алонсо вже обрав для себе пріоритетний варіант.

Захисник Барселони вирішив покинути клуб – капітан роздумує над аналогічним рішенням

Як повідомляє Cadena SER, 33-річний захисник узгодив деталі контракту з Атлетіко. Алонсо ще не підписав угоду з "матрацниками", але все вказує на те, що з наступного сезону він буде виступати за команду Дієго Сімеоне.

Нагадаємо, Маркос Алонсо приєднався до Барселони у вересні 2022 року. Загалом захисник відіграв за "кулес" у 44 матчах у всіх турнірах. В його активі три голи.

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