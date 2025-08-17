Барселона обіграла Мальорку з рахунком 3:0 у першому турі чемпіонату Іспанії. У матчі ледь не зазнав серйозної травми новачок "кулес" Жоан Гарсія.

Флік несподівано розніс Барселону після перемоги – тренер каталонців оцінив дебют Рашфорда

На 39 хвилині Ведата Мурікі в'їхав голкіперу "блаугранас" ногою у праву вилицю. Після перегляду VAR арбітр зустрічі вилучив гравця Мальорки. Після гри на обличчі Гарсії було помітно величезну ґулю.

"Я не бачив повтору, але мені влучили в обличчя. Не знаю, якою частиною тіла. Якщо VAR сказав, що це була червона картка, то напевно так і є. Обличчя? Зараз прикладу трохи льоду", – цитує Жоана Гарсію Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Барселона має три бали після першого туру. Наступним суперником "кулес" буде Леванте.

Барселона стартувала зі скандальної перемоги над Мальоркою – балеарці залишились вдев'ятьох до перерви, дебют Рашфорда