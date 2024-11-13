Зірка Барселони отримав коштовний подарунок від одноклубника – фото
Нападник Барселони Рафінья вирішив особисто привітати Ламіна Ямала з виграшем призу найкращому молодому гравцю.
Бразилець подарував партнеру по каталонському клубу зроблений спеціально під замовлення айфон вартістю 10 тисяч фунтів.
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Причиною подарунка на адресу Ямала став виграш ним нагороди найкращому молодому футболісту, який він отримав на церемонії нагородження "Золотого м'яча" у Парижі. На задній панелі смартфона вигравіювано ім'я та прізвище 17-річного іспанця, а також його ігровий номер.
"Це був знак їхньої дружби як на полі, так і за його межами", – цитує The Sun неназване джерело.
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