Бразилець подарував партнеру по каталонському клубу зроблений спеціально під замовлення айфон вартістю 10 тисяч фунтів.

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Причиною подарунка на адресу Ямала став виграш ним нагороди найкращому молодому футболісту, який він отримав на церемонії нагородження "Золотого м'яча" у Парижі. На задній панелі смартфона вигравіювано ім'я та прізвище 17-річного іспанця, а також його ігровий номер.

"Це був знак їхньої дружби як на полі, так і за його межами", – цитує The Sun неназване джерело.

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