Форвард Барселони Ансу Фаті близький до зміни клубу по завершенні сезону.

Попри не найкращий сезон у складі Барселони Фаті залишається серед найбажаніших гравців Європи. Агент Жорже Мендеш вже вивчає можливості переходу для Ансу.

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Зокрема, Ансу може стати гравцем Арсенала. Артета "мріє підписати" Фаті, стверджує Sportwitness. Вінгера розглядають як зіркове підсилення складу з огляду на повернення Арсенала в Лігу чемпіонів наступного сезону.

Додамо, що Фаті зіграв у 38 матчах за Барселону в цьому сезоні, здебільшого виходячи на заміну. Ансу встиг відзначитись 6 голами та 3 асистами.

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