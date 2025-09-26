Гаві наприкінці серпня потрапив до лазарету через дискомфорт у правому коліні. Обстеження виявило невеликий розрив внутрішнього меніска правого коліна.

Як повідомляє Diario Sport, Рікард Пруна, головний лікар Барселони, після ретельного вивчення стану гравця висловився за хірургічне втручання. А Рауль Мартінес, фізіотерапевт першої команди, який має великий вплив, особливо серед гравців збірної Іспанії завдяки своєму досвіду роботи у RFEF, вибрав консервативне лікування.

Гаві обрав другий варіант. Утім, після декількох тижнів тестування дискомфорт не вщух, і не залишалося іншого вибору, окрім як зробити операцію. Спочатку передбачалося, що відновлення займе п'ять або шість тижнів, але все виявилося гірше. Оскільки розрив внутрішнього меніска не тільки не зажив, а й виявився більшим, ніж було діагностовано, Гаві доведеться провести в лазареті п'ять місяців.

