Зірка Барселони був готовий накинутись на Вінісіуса з кулаками: "Якщо цей му**к заговорить до мене..."
Вінгер Барселони Ферран Торрес був розлючений на Вінісіуса, який провокував лаву запасних "блаугранас".
Вінісіус став головною дійовою особою фіналу Суперкубка Іспанії між Барселоною та Реалом. Бразилець оформив хет-трик, а під кінець гри потрапив у скандал, який сам і спровокував. Вінісіус показав на пальцях 4:1 лаві запасних Барселони, демонструючи рахунок у грі.
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Звісно, що це розгнівало каталонців, а зокрема і Феррана Торреса. Іспанські ЗМІ розшифрували слова іспанця, який перебував у цей момент на лаві запасних.
"Якщо він заговорить зі мною, клянусь, я дам йому ляпаса. Якщо цей му**к заговорить до мене – зламаю його", – наводить слова Феррана Торреса Madrid Xtra.
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