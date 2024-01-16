Вінгер Барселони Ферран Торрес був розлючений на Вінісіуса, який провокував лаву запасних "блаугранас".

Вінісіус став головною дійовою особою фіналу Суперкубка Іспанії між Барселоною та Реалом. Бразилець оформив хет-трик, а під кінець гри потрапив у скандал, який сам і спровокував. Вінісіус показав на пальцях 4:1 лаві запасних Барселони, демонструючи рахунок у грі.

Лєвандовскі намагався спровокувати Вінісіуса під час пенальті – відео невдалої спроби зірки Барселони

Звісно, що це розгнівало каталонців, а зокрема і Феррана Торреса. Іспанські ЗМІ розшифрували слова іспанця, який перебував у цей момент на лаві запасних.

"Якщо він заговорить зі мною, клянусь, я дам йому ляпаса. Якщо цей му**к заговорить до мене – зламаю його", – наводить слова Феррана Торреса Madrid Xtra.

"Лунін має бути першим вибором": іспанська преса винесла вердикт українцю після матчу з Барселоною