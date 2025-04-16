Захисник Барселони Пау Кубарсі показав пошкодження, які виявив після протистояння з Борусією Д у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

"Кулес" програли дортмундцям (1:3), але за сумою двох матчів здобули путівку у півфінал найпрестижнішого турніру.

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Після гри Пау Кубарсі поспілкувався з журналістами. Представник ЗМІ зазначив, що у захисника Барселони багато подряпин на шиї. Іспанець відповів, що вони з'явилися після матчу з Борусією.

Нагадаємо, Кубарсі – вихованець Барселони. За першу команду "кулес" він дебютував у 2024 році. Загалом Пау відіграв за "блаугранас" у 72 матчах, в яких забив один гол та віддав п'ять асистів.

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