Деклан Райс не вирушив з Арсеналом до Мілана на виїзний матч з Інтером у Лізі чемпіонів. Як інформує The Mirror, хавбек не тренувався з рештою команди "канонірів" у вівторок вранці, незважаючи на те, що відіграв усі 90 хвилин у матчі з Ньюкаслом (0:1). Цілком ймовірно, Мікель Артета замінить його зв'язкою Партей-Меріно або ж одним Жоржіньйо.

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Водночас капітан Арсенала Мартін Едегор, який пропустив останні 12 матчів через травму, повернувся сьогодні до повноцінних тренувань. Уперше за довгий час він буде присутній у заявці своєї команди на гру.

Матч Інтер – Арсенал відбудеться в середу, 6 листопада в Мілані на стадіоні Джузеппе Меацца. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

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