Арсенал досі не продовжив контракт з півзахисником Томасом Партеєм і на нього вже є претендент.

Угода 31-річного ганця з "канонірами" закінчується влітку 2025 року. У контракті не передбачено автоматичної пролонгації, тому очікується, що Томас Партей покине Лондон після завершення сезону.

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Як повідомляє Marca, Атлетіко готовий повернути півзахисника до своєї команди. Партей п'ять років грав за "матрацників" і чудово розуміє, як працює Дієго Сімеоне. Крім того, йому не потрібно адаптовуватися до чемпіонату Іспанії. Керівництво мадридського клубу розраховує, що Томас зможе посилити лінію півзахисту, спираючись на свій досвід.

Партей перейшов до Арсенала у 2020 році саме з Атлетіко. "Каноніри" заплатили за ганця 50 мільйонів євро. За лондонський клуб півзахисник відіграв у 160 матчах у всіх турнірах. В його активі дев'ять голів та сім результативних передач.

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