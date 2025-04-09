Півзахисник Арсенала Деклан Райс відзначився ефектним досягненням у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів 2024/25 проти Реала.

Райс став п'яти гравцем в історії Ліги чемпіонів, якому вдалось забити одразу два штрафних у одному матчі, повідомляє OptaJose.

Дубль Райса зі штрафних у відеоогляді матчу Арсенал – Реал – 3:0

Раніше це вдавалось лише Рівалдо, Кріштіану Роналду, Неймару та Хакіму Зієшу. Цікаво, що англієць став першим, хто оформив дубль зі штрафних у ворота Реала.

Нагадаємо, голи Райса зі штрафних та взяття воріт Мікелем Меріно дозволили Арсеналу оформити сенсаційний розгром Реала (3:0). Матч-відповідь відбудеться вже через тиждень, 16 квітня.

Арсенал розтрощив Реал у першому чвертьфіналі ЛЧ – Райс оформив шедевральний дубль зі штрафних