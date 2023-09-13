"Останні п’ять місяців в мене був неспокійний період поза полем. Люди, яких цікавили лише мої гроші, пішли від мене. Тепер все буде по-іншому. Я впевнений, що добре виступатиму за Тоттенхем, і все владнається. Цей сумний момент (нападник розплакався після того, як був замінений у матчі кваліфікації ЧС-2024 проти Болівії – прим.) стався навіть не через те, що я зіграв погано. Вважаю, що я провів непоганий матч.

Зірка АПЛ розплакався після своєї заміни – тренер не витримав жахливої гри і удару в небеса з 5 метрів

Це скоріше був спалах через те, що відбувалося поза полем і вийшло з-під контролю не з моєї вини, а через людей, які були мені близькими. Після повернення до Англії я звернуся за допомогою до психолога, щоб попрацювати над своїм розумом. Я повернуся сильнішим. Вірю, що й наступного разу буду викликаний до збірної Бразилії, просто потрібна хороша серія матчів за Тоттенхем. Цього тижня я проведу з ним розмову, мені потрібно спіймати ритм гри – і все налагодиться", – наводить слова Рішарлісона Globo.

До слова, бразилець невдало розпочав сезон, забивши лише 1 гол за 5 матчів у складі Тоттенхема. Рішарлісон зіграв і в обох матчах за збірну Бразилії у відборі до ЧС-2026, де також не відзначився результативними діями.

Бразилія вирвала перемогу над Перу, Уругвай сенсаційно програв Еквадору, Аргентина розбила Болівію: відбір ЧС-2026