Захисник Астон Вілли Дієго Карлос більше не зіграє в поточному сезоні. Травма, отримана в матчі проти Евертона, виявилася дуже серйозною.

Дієго Карлос пропустить сезон 2022/23 і не зіграє на ЧС / Daily Mail

Бразильський оборонець не зміг дограти поєдинок другого туру АПЛ Астон Вілла – Евертон (2:1) через пошкодження. Діагноз виявився невтішним – розрив ахіллового сухожилля. Дієго Карлосу знадобиться операція, інформує офіційний сайт "вілланів".

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Відновлення від таких травм займає мінімум 6 місяців, але з урахуванням набрання форми та повноцінного повернення до гри затягнеться на 9-12. Відповідно, у сезоні 2022/23 потенційний лідер оборони Астон Вілли більше не зіграє.

Травма ставить хрест на мріях Дієго Карлоса і про ЧС-2022. Захисник не зіграв за національну збірну Бразилії жодного поєдинку, але отримував виклики від Тіте і потрапляв у заявку на матчі "селесао". Оборонець після переїзду в АПЛ сподівався таки поїхати на Мундіаль, але травма залишить його поза грою на тривалий термін.

Дієго Карлос перебрався в Астон Віллу цього літа. Севілья отримала за 29-річного центрбека 31 млн євро.

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