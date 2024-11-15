У січні цього року будинок бразильця пограбували, поки він зі сім'єю на трибунах Сент-Джеймс Парк дививися матч проти Манчестер Сіті. Минулого всього 10 місяців, а історія повторилась.

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"До нашого будинку знову вдерлися. Всім, хто думає зробити це знову, знайте – тут не залишилося нічого цінного!

Найбільше нас турбує безпека нашої сім'ї і те, щоб наші діти росли без страху. Ми сподіваємося на суспільство, в якому наші діти почуватимуться в безпеці. Ми просимо, щоб наш будинок поважали як безпечне місце для нашої родини. Ми просто хочемо жити у мирі", – відчай Жоелінтона цитує Daily Mail.

Зірки АПЛ регулярно стають жертвами англійських грабжіників. Нещодавно "обчистили" ще одного гравця Ньюкасла Александра Ісака, а з будинку Джека Гріліша винесли коштовностей на понад мільйон фунтів.

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