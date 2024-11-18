Англійська футбольна асоціація оголосила вирок хавбеку "шпор" – 7 матчів дискваліфікації і 100 тисяч фунтів штрафу.

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Все через расистський інцидент, який травпився з Бентанкуром ще у червні. 27-річний уругваєць давав інтерв'ю, в якому мав необережність пожартувати щодо свого одноклубника Хин Мін Сона. Репортер попросив Бентанкура подарувати футболку корейця, на що Родріго відповів: "Сонні чи можна футболку його кузена? Вони ж всі виглядають майже однаково".

Уругваєць негайно публічно перепросив Сона, і той пробачив, але правосуддя FA не таке милосердне. Розслідування тривало кілька місяців і призвело до болісних наслідків. Тепер Бентанкур може грати за Тоттенхем лише в Лізі Європи, а на внутрішній арені не з'явиться майже до кінця року. Найближчі 7 суперників "шпор" в Англії – Ман Сіті, Фулхем, Борнмут, Челсі, Саутгемптон, МЮ (чвертьфінал Кубка ліги) і Ліверпуль (22 грудня).

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