Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім активно просуває ідею трансферу 21-річного півзахисника Брайтона Карлоса Балеба, повідомляє The Independent. Клуб веде перемовини щодо його підписання, але "чайки" хочуть близько 140 мільйонів євро за камерунця.

Мілан наближається до трансферу 80-мільйонного провалу Манчестер Юнайтед – інсайдер розкрив умови угоди

Манчестер Юнайтед розглядає можливість початкової пропозиції в розмірі 93 мільйони євро плюс бонуси, а також готовий включити до угоди вінгера Джейдона Санчо. Однак у Брайтоні, ймовірно, не зацікавлені в такому варіанті. Сам Балеба, за даними джерела, зацікавлений у переїзді на Олд Траффорд, але угода далека від завершення.

У випадку провалу трансферу Балеби, головною альтернативою для Манчестер Юнайтед є 21-річний хавбек Крістал Пелас Адам Вортон. Щоправда, він може обійтися навіть дорожче за гравця Брайтона.

Також у списку варіантів Манчестер Юнайтед – півзахисник Спортінга Мортен Юльман, щодо якого є сумніви через фізичні дані, та хавбек Аталанти Едерсон.

ПСЖ виграв Суперкубок УЄФА, видряпавши перемогу над Тоттенхемом у серії пенальті – парижани відігрались з 0:2