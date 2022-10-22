Заха, який є головною зіркою Крістал Пелас, планує покинути "орлів" у літнє трансферне вікно, повідомляє Daily Mail.

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Його контракт розрахований до 30 червня 2023 року, проте івуарієць може відмовитись від продовження. Вінгер переконаний, що заслуговує пограти за один з грандів АПЛ: Арсенал, Ман Сіті, Манчестер Юнайтед, Челсі, Тоттенхем або Ліверпуль. Додамо, що Заха вже грав за Манчестер Юнайтед з 2013 по лютий 2015-го з перервами на оренди в Кардіфф та Крістал Пелас.

Загалом, у поточному сезоні Вілфрід зіграв у 9 матчах за Крістал Пелас, відзначившись 5 голами та 1 асистом.

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