Зірка АПЛ має намір здійснити камінг-аут, – ЗМІ

В чемпіонаті Англії назріває гучна сенсація.

Один з топових гравців АПЛ хоче публічно оголосити про свою нетрадиційну орієнтацію, повідомляє The Sun.

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За інформацією джерела, клуб і партнери гравця повністю підтримують його, проте керівництво непокоїться за реакцію фанатів.

"Це найважливіше рішення для гравця. Але як тільки він все розповів клубу, у керівництва виникли сумніви. Клуб висловлює йому підтримку, але схвильований можливою реакцією вболівальників. В ідеалі вони хочуть, щоб першим камінг-аут здійснив інший футболіст, щоб не опинитися в центрі уваги", – заявила особа з оточення футболіста.

Нагадаємо, кілька років тому німецький хавбек Томас Хітцльшпергер, який захищав в Англії кольори Астон Вілли та Вест Хема, зізнався у нетрадиційній орієнтації.

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