Віце-президент Зірки анонсував процес відновлення клубом професіонального статусу

Новоспечений віце-президент Зірки Костянтин Волков розповів, що кропивницький клуб планує повернутися у професіональний футбол.

"Головним тренером Зірки буде Самір Гасанов. Йому допомагати буде Олексій Ярюхін, якого вболівальники знають і по виступам за Зірку. Зараз Олексій готує дітей в Академії Зірки.

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Зірка буде брати участь в чемпіонаті області. Звичайно, це не те, до чого звикли вболівальники, але, головне, що команда була, є і буде. Багато команд проходили через нижчі ліги, і нічого страшного.

Восени сподіваємося стартувати в чемпіонаті України серед аматорів. Ну а далі будемо відновлювати професійний статус", – цитує віце-президента кропивницького клубу прес-служба Зірки.

Нагадаємо, в лютому поточного року Зірка знялася з розіграшу Першої ліги через скрутне фінансове становище.

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