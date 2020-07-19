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Зіпсувати життя Динамо – такої мети у нас немає, – захисник Колоса Максименко

16:25 - Читать на русском
Зіпсувати життя Динамо – такої мети у нас немає, – захисник Колоса Максименко
Максим Максименко / фото: Колос

Захисник Колоса Максим Максименко поділився очікуваннями напередодні матчі 32-го туру УПЛ проти київського Динамо.

 

"Не думаю, що у хлопців в голові такі думки, щоб нашкодити Динамо. Ми думаємо про свою гру. Завдяки позитивному результату ми готуємося до наступних матчів, які мають для нас важливе значення.

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А конкретно зіпсувати життя Динамо – такої мети у нас немає. У мене немає такого, щоб помста якась... (у матчі 10-го туру проти киян Максименко отримав червону картку – примітка) Минуло достатньо часу. Точно можу сказати, що на полі, як команда, так і особисто я хотів би показати хорошу гру і досягти позитивного результату", – сказав Максименко в ефірі Футбол NEWS.

Нагадаємо, вже сьогодні, 19 липня, Колос проведе свій завершальний поєдинок сезону проти Динамо. Кияни, які йдуть другими, щоб завоювати срібло УПЛ і вийти у кваліфікацію Ліги чемпіонів, мають не програти ковалівській команді. Поєдинок відбудеться на НСК Олімпійський, початок матчу о 19:30.

Колос – Динамо: анонс матчу УПЛ

blog_ava
Колос – Динамо: анонс матчу УПЛ
08:00
10918
Теги
Динамо Динамо Колос Колос Максим Максим Максименко Колос - Динамо
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