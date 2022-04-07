Господарі відкрили рахунок на 12-й хвилині, коли Коллінз замкнув крос Корне. Після цього гравці Бернлі почали збивати суперників у карному майданчику, "привізши" два пенальті (Рішарлісон вдало виконував вироки). Другу "позначку" заробив Віталій Миколенко, для якого це дебютна результативна дія у складі Евертона.

Евертон у матчі за виживання на останніх хвилинах поступився Бернлі – Миколенко провів увесь матч і заробив пенальті

Після перерви забивав лише Бернлі. Родрігес зрівняв рахунок, а останнє слово було за Корне. Видра викотив зручну передачу на івуарійця, який вирвав таку важливу перемогу для "кларетових" – тепер до Евертона і рятівної зони всього одне очко.