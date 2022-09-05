Лондонський Арсенал став головним претендентом на перемогу в Лізі Європи сезону 2022/23.

Спрогнозувати підсумки розіграшу складно, адже потрібно враховувати команди, які вилетять в цей турнір із Ліги чемпіонів. Однак фахівці FiveThirtyEight створили інтерактивну таблицю на основі математичної моделі.

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Система вважає Арсенал фаворитом на перемогу в Лізі Європи. Шанси команди Олександра Зінченка дійти до вирішально матчу і виграти – 10%. Це вдвічі більше, ніж у найближчого переслідувача.

А от єдиному представнику України в ЛЄ пророкують дуже складний розіграш. FiveThirtyEight найбільш реальним підсумком для Динамо вважає третє місце в групі, що означатиме виліт в 1/16 фіналу Ліги конференцій.

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