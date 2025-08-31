Арсенал влітку намагається знайти команду для Олександра Зінченка, оскільки Мікель Артета не розраховує на українця.

Де Дзербі планує перехопити Зінченка – українець може стати суперником Забарного у Лізі 1

Раніше була інформація, що захисником цікавиться Марсель, але головною проблемою на шляху до трансферу є висока заробітна плата Зінченка. З іншого боку Le Figaro повідомив, що українець погодив дворічний контракт з Марселем. Щоправда, цей факт не підтвердило жодне інше авторитетне видання Франції.

Крім того, провансальці завершують перехід чемпіона Європи у складі збірної Італії Емерсона, який грає на позиції українця в Арсеналі – лівого захисника. Фабріціо Романо зазначив, що Роберто Де Дзербі, Пабло Лонгорія та Медхі Бенатія одностайно погодили кандидатуру трансфер захисника Вест Хема. Угода з Емерсоном остаточно має закрити питання щодо українця.

Можна припустити, що наставник Марселя бачить Зінченка на позиції центрального півзахисника. Утім, французи закривають угоду щодо Артура Вермерена з Лейпцига. Бельгієць може грати як в центрі півзахисту, так і в опорній зоні.

До слова, Марсель цього сезону виступатиме в Лізі чемпіонів.

