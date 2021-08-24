Гравець Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко звернувся до своєї дружини Влади з нагоди річниці весілля.

"1 рік щастя! Інші 99 попереду. А після цього ми подивимося. Дуже люблю тебе, моя половинко", – написав Зінченко у своєму Instagram, додавши спільну світлину з Владою Седан на фоні феєрверку.

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Нагадаємо, 2 серпня у пари народилась донечка, яку назвали Євою. Олександр з Владою же одружились рік тому.

До слова, українець в цьому сезоні лише раз виходив на поле у складі Манчестер Сіті, відігравши 11 хвилин у матчі проти Тоттенхема (0:1).

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